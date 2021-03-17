Chery начинает осваивать гибридную сферу

Китайский концерн приступил к испытаниям гибридного кроссовера Tiggo 8 Plus. Производитель заявляет, что автомобиль будет отличаться очень низким расходом топлива.

Что известно на данный момент о новинке? К сожалению, не так уж и много. Про внешность говорить особо не приходится, так как кроссовер совершенно не отличается от своего бензинового аналога. Хорошо, отличие есть – лючок для разъема зарядки, но друзья, это настолько несущественная деталь, что акцентировать на ней внимание не стоит.

По технике – один сплошной секрет. Производитель лишь заявляет рекордно низкий расход топлива – менее полутора литров на сто километров. Правда, нет никакой информации ни о силовой установке, ни о типе и емкости батареи. Все будет раскрыто ближе к концу весны. Любопытно, но в Chery делают серьезную ставку на гибриды и планируют выпускать по семьдесят тысяч машин в год, хотя для громадного объема китайского рынка данная величина – капля в море.