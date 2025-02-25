Chery оснастит бюджетные электромобили системой автопилота

Китайская компания Chery готовится внедрить технологию умного автопилота в свои бюджетные модели, следуя примеру конкурента BYD. По информации китайских СМИ, первым электромобилем Chery, получившим эту систему, станет компактный электрокар Little Ant

Система будет работать на платформе Qualcomm 8620 и обеспечит поддержку функции автопилота на шоссе (Highway NOA) и памяти парковки. Это позволит автомобилю автоматически следовать по заданному маршруту на скоростных магистралях и запоминать часто используемые парковочные места.

Данный шаг Chery направлен на конкуренцию с BYD, которая недавно объявила о планах оснастить умным вождением весь свой модельный ряд, включая бюджетные электромобили стоимостью до 100 000 юаней. В частности, электрокар BYD Seagull Smart Driving Edition уже предлагает подобные технологии. Теперь Chery намерена сделать систему доступной даже для автомобилей дешевле 60 000 юаней, тем самым расширяя рынок доступных "умных" электрокаров.

Эксперты отмечают, что 2025 год станет ключевым этапом развития технологий умного вождения в Китае, а конкуренция между производителями будет сосредоточена на качестве пользовательского опыта и совершенствовании работы алгоритмов.

