Chery представила субкомпактный электрокар

Компания Chery запустила на рынке Китая продажи суперкомпактного электромобиля QQ Wujie Pro. Впрочем, автомобиль планируют поставлять и на глобальные рынки

Удивительно, но при колёсной базе 2160 миллиметров Chery QQ Wujie Pro рассчитан на четверых пассажиров, хотя тип кузова здесь – трехдверный хэтчбек. Интерьер почти лишён физических кнопок, но взамен располагает 12,9-дюймовым центральным экраном. Диагональ панели приборов — 7 дюймов. Из интересных опций можно выделить цифровой ключ, когда запирание замков происходит дистанционно – через приложение на телефоне.

Базовая версия оснащена электродвигателем на 75 л.с. и 150 Нм и 28,86-киловаттной батареей. В более дорогих версиях хэтчбек комплектуют 40,3-киловаттными аккумуляторами и мотором, развивающим 95 л.с. и 220 Нм. К сожалению, запас хода электрокара не уточняется.