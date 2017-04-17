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17 апр 2017

Chery привезла в Россию новый кроссовер

Chery привезла в Россию новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery представила на российском рынке кроссовер Tiggo 2, представленный в Китае год назад под именем Tiggo 3X

Смена индекса связана с тем, что с Tiggo 3 новая для нас модель не имеет ничего общего. Приглядитесь. Не кажется ли вам внешность Tiggo 2 знакомой. Все верно, это хэтчбек Chery Very во «вседорожной» ипостаси. По сравнению с хэтчбеком у него более агрессивная передняя часть, крупные колесные арки, защитный обвес из неокрашенного пластика, да более развитой спойлер над багажной дверью.

А вот интерьер пересекается по стилистике с Tiggo 3. У Chery Tiggo 2 многоугольная приборная панель, с монохромным экраном бортового компьютера в центре, контрастные вставки, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном в богатой комплектации, комбинированная отделка сидений.

У нас кроссовер будет представлен исключительно с 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л.с. В качестве трансмиссий будут предлагаться 5-ступенчатая механическая коробка передач или 4-диапазонный «автомат». В Chery говорят, что двигатель адаптирован к работе на бензине Аи-92.

Базовая версия Comfort кроссовера обойдется в 759 900 рублей. В нее входят две подушки безопасности, сиденья с комбинированной отделкой, обычная аудиосистема, зеркала с электроприводом и обогревом, обогрев передних сидений, 16-дюймовые колеса, кондиционер.

Вторая комплектация получила имя Luxury и будет предлагаться по цене от 819 900. Здесь дополнительно появились парктроники с камерой заднего вида, круиз-контроль, система мониторинга давления в шинах, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном. Версия с автоматической коробкой на 70 тысяч дороже.

Продажи Chery Tiggo 2 на российском рынке стартуют 22 апреля этого года.

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