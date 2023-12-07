Какие новинки Chery официально представит в России в 2024 году

Ожидается, что китайский автомобильный концерн Chery пополнит российский рынок 5 новыми моделями с гибридными и полностью электрическими силовыми установками

Одной из этих моделей станет большой кроссовер Chery Tiggo 9, который доберется до нас во второй половине следующего года. Он будет представлен как с традиционным ДВС, так и гибридной силовой установкой. Также предполагается пополнение линейки гибридными Arrizo 8 и Tiggo 4 Pro.

Что касается электромобилей, то в следующем году в Россию приедет компактный городской eQ1 и кроссовер eQ7. Первый автомобиль, длиной чуть больше трех метров, способен проезжать на одной полной зарядке до 300 км. Он будет комплектоваться электромотором мощностью 49 л.с. Максимальная скорость - 100 км/ч. Модель eQ7 по габаритам чуть меньше Chery Tiggo 8 Pro Max. Автомобиль оснащается электромотором мощностью 210 л.с., а на одной полной зарядке может преодолеть до 500 км.

Напомним, что в конце октября компания уже вывела на российский рынок гибридные модификации кроссоверов Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid, что говорит о намерениях китайцев постепенно электрифицировать свой модельный ряд на российском рынке.

