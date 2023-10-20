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20 окт 2023

Концептуальный спорткар от Chery обзавелся серийной версией

Концептуальный спорткар от Chery обзавелся серийной версией
Автор фото: фирма-производитель

Китайский Минпромторг дал разрешение на серийное производство электрического спорткара TI 01, который ранее был представлен в виде концепта под названием Chery iCar GT

Как можно догадаться, автомобиль будет производиться под новым дочерним брендом, но изначально предполагалось, что данная модель пополнит семейство iCar, которое уже включает кроссовер iCar 03. Важно отметить, что изначальный концепт являлся спортивным купе, а в итоге на серийное производство встанет 4-дверный седан. В дизайне также присутствует ряд отличий, касающихся в первую очередь пластичных форм. Т-образные светодиодные фары все также украшают переднюю часть автомобиля.

Технические характеристики пока не раскрываются. Предположительно, на родном рынке данная модель будет оцениваться в пределах 500 000 юаней (6 600 000 рублей). Известно, что автомобиль получит датчик LiDAR, а также боковые камеры заднего вида вместо стандартных зеркал.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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