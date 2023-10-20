Концептуальный спорткар от Chery обзавелся серийной версией

Китайский Минпромторг дал разрешение на серийное производство электрического спорткара TI 01, который ранее был представлен в виде концепта под названием Chery iCar GT

Как можно догадаться, автомобиль будет производиться под новым дочерним брендом, но изначально предполагалось, что данная модель пополнит семейство iCar, которое уже включает кроссовер iCar 03. Важно отметить, что изначальный концепт являлся спортивным купе, а в итоге на серийное производство встанет 4-дверный седан. В дизайне также присутствует ряд отличий, касающихся в первую очередь пластичных форм. Т-образные светодиодные фары все также украшают переднюю часть автомобиля.

Технические характеристики пока не раскрываются. Предположительно, на родном рынке данная модель будет оцениваться в пределах 500 000 юаней (6 600 000 рублей). Известно, что автомобиль получит датчик LiDAR, а также боковые камеры заднего вида вместо стандартных зеркал.