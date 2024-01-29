В интернете появились первые изображения нового пикапа от Chery с “бриллиантовыми” фарами

В сети были опубликованы первые изображения нового среднеразмерного пикапа от Chery. Автомобиль составит конкуренцию Ford Ranger и Toyota Hilux

Главной внешней особенностью автомобиля станут светодиодные фары оформленные в виде множества бриллиантов, которые визуально повторяют рисунок решетки радиатора. Также бросаются в глаза бампера как у гибридного Chery Tiggo 7 Pro. Задняя оптика оформлена в виде горизонтальных светодиодных элементов, которая дополняется диодными блоками стоп-сигналов на бамперах. Интерьер выполнен в том же стиле как у флагманской “восьмерки”. На передней панели устанавливается единая панель цифровой “приборки” и мультимедийной системы диагоналями 10,25-дюймов каждый. Отмечается, что автомобиль получит поддержку Android Auto и Apple CarPlay, камеры кругового обзора, дистанционный запуск двигателя, подогрев передних сидений и системы помощи водителю.

О технических характеристиках пока ничего не известно. Предполагается, что пикап может получить как чисто бензиновый 2,0-литровый турбомотор, так и гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового двигателя (как у Jetour Traveler). Также не исключают возможность появления и полностью электрической модификации с двумя моторами суммарной мощностью 473 л.с. (как у Exeed Sterra).