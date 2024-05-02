Представлен новый “умный” кроссовер Chery Fulwin E06

Китайская компания Chery пополнит модельный ряд марки Fulwin новым электрическим кроссовером E06. Ожидается, что продажи запустятся в 2025 году, а начальная комплектация обойдется в 150 000 юаней (примерно 1 885 000 рублей)

Fulwin E06 будет предложен в двух модификациях: в виде гибрида и электромобиля. В первом случае автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором и одним электродвигателем. Мощность установки пока не раскрывается, но компания обещает, что на “электротяге” автомобиль сможет проехать до 200 км. Полностью электрическая версия будет предложена, вероятно, с одним электромотором, но с двумя на выбор аккумуляторами, запас хода которых составляет 550 и 700 км.

Автомобиль получит продвинутые системы помощи водителю, включая продвинутую навигационную систему NOA, которая позволяет парковаться как в автономном, так и дистанционном режиме. В салоне практически полностью отсутствуют какие-либо физические кнопки. Управление всеми функциями происходит либо через голосовое управление, либо через центральный 15,6-дюймовый экран. Точные габариты Fulwin E06: 4820/1920/1685 мм, колесная база - 2920 мм.