Автомобильный портал Motorpage
31 окт 2023

Представлен новый Chery Fengyun A8

Представлен новый Chery Fengyun A8
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Chery опубликовала изображения нового гибридного седана Fengyun A8. Есть вероятность, что автомобиль появится в России в следующем году

Фактически данная модель является гибридной модификацией Chery Arizzo 8, которая изначально должна была получить приставку С-DM, но в итоге компания решила перенести производство автомобиля под крыло суббренда Fengyun. Никаких серьезных изменений в дизайне по сравнению с версией с традиционным ДВС не предвидится. Предложат только новые 18-дюймовые колесные диски и иную двухцветную окраску кузова. Габариты автомобиля составят 4757/1832/1469 мм., при колесной базе в 2790 мм.

Fengyun A8 оснащается гибридной силовой установкой C-DM Kunpeng Super Performance, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента, а также один электромотор на 204 л.с. и 310 Нм.. Разгон до “сотни” составит 7,6 с. Максимальная скорость - 185 км/ч. Запас хода в гибридном режиме - 1400 км. Средний расход топлива на 100 км - 4,2 л. Трансмиссия - роботизированная коробка передач 1DHT130. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Little Ant mini

Компания Chery вывела на рынок новый электромобиль

30 октября 2023
Chery Arrizo 8

Появились подробности о гибридном Chery Arrizo 8

26 октября 2023
Chery Tiggo 7 Pro

Анонсирован гибридный Chery Tiggo 7 Pro для России

25 октября 2023
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

Обновленный гибридный Chery Tiggo 8 Pro готовится к дебюту в России

23 октября 2023
Chery TI 01

Концептуальный спорткар от Chery обзавелся серийной версией

20 октября 2023
Chery eQ7

Chery представит в России новый бренд и два электромобиля

20 октября 2023

 Новости Chery

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Voyah Free - voyah free (2023) услышать тишину Тест драйв
31 октября 2023

Voyah Free
"Услышать тишину"
DFM Aeolus Shine Max - dongfeng aeolus shine max (2023) повелитель восточного ветра
Тест драйв
24 октября 2023

DFM Aeolus Shine Max
"Повелитель восточного ветра"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 promax awd (2023) по пути к атлантиде
Тест драйв
17 октября 2023

Chery Tiggo 7
"По пути к Атлантиде"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 0 1 7