Представлен новый Chery Fengyun A8

Китайская компания Chery опубликовала изображения нового гибридного седана Fengyun A8. Есть вероятность, что автомобиль появится в России в следующем году

Фактически данная модель является гибридной модификацией Chery Arizzo 8, которая изначально должна была получить приставку С-DM, но в итоге компания решила перенести производство автомобиля под крыло суббренда Fengyun. Никаких серьезных изменений в дизайне по сравнению с версией с традиционным ДВС не предвидится. Предложат только новые 18-дюймовые колесные диски и иную двухцветную окраску кузова. Габариты автомобиля составят 4757/1832/1469 мм., при колесной базе в 2790 мм.

Fengyun A8 оснащается гибридной силовой установкой C-DM Kunpeng Super Performance, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента, а также один электромотор на 204 л.с. и 310 Нм.. Разгон до “сотни” составит 7,6 с. Максимальная скорость - 185 км/ч. Запас хода в гибридном режиме - 1400 км. Средний расход топлива на 100 км - 4,2 л. Трансмиссия - роботизированная коробка передач 1DHT130. Привод - передний.