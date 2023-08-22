В Китае начались продажи Jaecoo J7

Китайская компания Chery открыла заказы на новый кроссовер под названием Tansuo 06, который на экспортных рынках будет продаваться под именем Jaecoo J7

Напомним, что Chery Tansuo 06 дебютировал на Шанхайском автосалоне в этом году и привлек внимание своим дизайном. Главная отличительная особенность - это широкая решетка радиатора, по центру которой расположился буквенный логотип компании. Также в будущем будут версии с круглым логотипом посередине решетки. Салон выглядит современно. На передней панели расположился 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы и 10,25-дюймовый дисплей “приборки”. Привлекает внимание отсутствие физических кнопок управления системами автомобиля.

Tansuo 06 оснащается 1,6-литровым турбированным мотором мощностью 197 л.с. и 290 Нм. Паспортный разгон до 100 км/ч - 8 с. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний или полный. Технические характеристики гибридной версии пока не раскрываются. Она будет доступна к покупке через несколько месяцев.