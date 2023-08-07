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7 авг 2023

В Китае стартовали продажи Chery eQ7

В Китае стартовали продажи Chery eQ7
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Chery запустила продажи нового электрического кроссовера Chery eQ7. Автомобиль оценивается от 130 000 юаней (примерно 1 713 000 рублей)

Напомним, что Chery eQ7 был представлен на Шанхайском автосалоне в этом году. eQ7 базируется на новой модульной платформе собственной разработки и станет третьей моделью в линейке eQ. Силовая установка состоит из одного электрического мотора мощностью 211 л.с. и  360 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 71 кВт*ч позволит преодолеть до 650 км на одном заряде. Максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч. Мотор работает в паре с “роботом”. Привод исключительно передний.

Отмечается, что первая партия кроссоверов сошла с конвеера 12 июля и в последующие три неделе развозилась по диллерским центрам. Ранее предполагалось, что автомобиль будет продаваться на 20 000 юаней дороже.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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