В Китае стартовали продажи Chery eQ7

Китайская компания Chery запустила продажи нового электрического кроссовера Chery eQ7. Автомобиль оценивается от 130 000 юаней (примерно 1 713 000 рублей)

Напомним, что Chery eQ7 был представлен на Шанхайском автосалоне в этом году. eQ7 базируется на новой модульной платформе собственной разработки и станет третьей моделью в линейке eQ. Силовая установка состоит из одного электрического мотора мощностью 211 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 71 кВт*ч позволит преодолеть до 650 км на одном заряде. Максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч. Мотор работает в паре с “роботом”. Привод исключительно передний.

Отмечается, что первая партия кроссоверов сошла с конвеера 12 июля и в последующие три неделе развозилась по диллерским центрам. Ранее предполагалось, что автомобиль будет продаваться на 20 000 юаней дороже.