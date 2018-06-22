В России даже любители старых американских автомобилей стали подзабывать, что такое Chevrolet Blazer. А вот в США машина для марки важна, так как займет нишу между Equinox и Traverse.

Внешность нового Chevrolet Blazer очень агрессивна, это и немудрено, ведь компанией он позиционируется как спортивный SUV. У кроссовера двухэтажная оптика: сверху узкие дневные светодиодные ходовые огни, а основные фары разместились внизу по углам бампера. Но самый броский элемент дизайна: огромная радиаторная решетка.

Профиль у машины действительно получился динамичный. Американцы последовали моде на «парящую крышу», хотя затемненная полоса задних стоек здесь очень узкая, но выглядит все крайне гармонично. Во многом благодаря поднимающейся подоконной линии, расширенным крыльям и большим колесным аркам. Задние светодиодные фонари визуально объединены полоской с ручкой открытия задней двери.

Любопытен и интерьер. Например, круглые центральные дефлекторы системы вентиляции расположены внизу центральной консоли. Выше следует узкий блок клавиш, а в самом верху находится экран мультимедийной системы. Селектор «автомата» имеет Г-образную форму.

Продаваться Chevrolet Blazer будет с двумя двигателями: 2,5-литровой турбочетверкой мощностью 193 л.с. и с 3,6-литровым V6 мощностью 305 л.с. Полноприводные модели получили систему Traction Select, отключающую передачу момента на задние колеса.

В США продажи Chevrolet Blazer нового поколения начнутся в начале 2019 года. Появится ли эта модель у нас: Почему бы и нет? Марка на российском рынке представлена исключительно американскими моделями. Сейчас в гамме Chevrolet лишь внедорожник Tahoe и 7-местный кроссовер Traverse. Более компактная модель могла бы вполне гармонично вписать в представленный в нашей стране модельный ряд.