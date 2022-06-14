Представлен Chevrolet Blazer SS

В широком понимании масс – Blazer является большим железным внедорожником – простым и надежным. К сожалению, данная характеристика актуальна лишь для периода девяностых годов – сегодня Blazer стал простым кроссовером, хотя версия SS совершенно уникальна

Электровседорожник выглядит иначе, нежели нынешний серийный Chevrolet Blazer с ДВС: компания утверждает, что новинка разработана «с нуля». У него, к примеру, более вытянутый силуэт, иное решение задних стоек кузова, Фактически, машина выглядит как четырехдверное спортивное купе с высоким дорожным просветом.

Что касается технического оснащения, то Blazer SS построят на той же самой платформе, что и электрический Cadillac Lyriq. О силовой установке ничего неизвестно, но есть большая вероятность, что и ее позаимствуют у Lyriq, точнее у его полноприводной версии, где два электрических двигателя в совокупности развивают 505 лошадиных сил.