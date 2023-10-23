Chevrolet Blazer EV получил новые полноприводные модификации

На американский рынок выходят стандартные полноприводные версии электрического кроссовера Chevrolet Blazer EV. Цены начинаются от 56 715 долларов (примерно 5 440 000 рублей)

Комплектации под названием 2LT AWD и RS AWD оснащаются двумя электромоторами суммарной мощностью 288 л.с. и 451 Нм крутящего момента. Максимальный запас хода обеих версий одинаковый - 450 км. Разница только в уровне оснащения. RS AWD оборудована 21-дюймовым экраном мультимедийной системы (у 2LT AWD 17,7-дюймовый экран). Также более дорогая версия получила черную решетку радиатора, вентилируемые передние сиденья, подогрев передних сидений, дворники с датчиками дождя, а также проекционный дисплей.

Напомним, что ранее компания представила “заряженную” версию Blazer SS с двумя электродвигателями суммарной мощностью 557 л.с. и 648 Нм крутящего момента. Данная модификация поступит в продажу только весной следующего года.