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9 фев 2022

Представлен обновленный Chevrolet Blazer

Представлен обновленный Chevrolet Blazer
Автор фото: фирма-производитель

Четыре года назад мир покинул еще один настоящий внедорожник – модель Blazer превратилась в кроссовер, разделив платформу с премиальным Cadillac XT5. Несколько дней назад эта модель пережила рестайлинг

Немного истории. Chevrolet Blazer до определенного времени был машиной-трудягой. Ее даже создавали именно с таким прицелом, заимствуя агрегаты от пикапа K-10. Речь идет о пятилитровом 160-сильном моторе V8 и четырехступенчатой механической коробкой передач – эта связка считается одной из самых надежных  за всю историю General Motors. Начиная с перового поколения, Blazer стал самым продающимся внедорожником в США, оставив позади таких конкурентов, как Ford Bronco и Jeep Wagoner. Успеху способствовал еще и тот факт, что Chevrolet Blazer, пусть и был рабочей машиной, но мог подарить и высокий уровень комфорта, предлагая множество важных опций вроде усилителя руля, кондиционера, электрических стеклоподъемников и.т.д. До определенного момента конкуренты не могли похвастать подобным оснащением.

Возвращаемся в наше время. История  Blazer прервалась в 2011 году, а в 2018 в GM решают возродить ее, но уже в виде кроссовера.  За основу решили взять проверенную «тележку» C1XX, на которой построен Cadillac XT5. От последнего были позаимствованы и агрегаты – двухлитровый бензиновый 230-сильный турбо-мотор и 312-сильный атмосферник 3.5 V6.

Недавний же рестайлинг, по большому счету, коснулся лишь внешности и опций. Так кроссовер получил новую решетку радиатора и передние фары, а цветовая палитра пополнилась новыми оттенками – вишневым и коричневым. В салоне главным новшеством стал 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы.  Что касается опций -  адаптивный круиз-контроль теперь устанавливается уже в базе, как и пакет безопасности  Chevy Safety Assist, в который входят системы автоматического торможения и удержания в полосе.

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