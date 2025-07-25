Chevrolet представил футуристичный концепткар California Corvette

General Motors представила новый электрический концепт-кар под названием California Corvette Concept. Этот шоу-кар был разработан в дизайн-студии GM в Пасадене (Калифорния) и стал вторым из трех концептов Corvette, которые компания планирует представить в 2025 году

California Corvette построен на углепластиковом монококе. Приводится в движение автомобиль электрической силовой установкой, но мощность пока не раскрывается. Батарея здесь имеет Т-образную форму, что позволяет значительно занизить посадку и оптимизировать распределение веса.

В целом дизайн модели отсылает к классическим среднемоторным Corvette. Особенно California Corvette по форме кузова напоминает Chevrolet Corvette Indy 1985 года. Также автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес, огромные колеса со сложным дизайном колесных дисков и полностью стеклянную крышу, которая открывается вперед и может быть полностью снята.

Кабина рассчитана на двух человек. Спортивные сиденья отделены между собой высоким центральным тоннелем. Перед водителем футуристичный гоночный руль-штурвал и широкая цифровая приборная панель.

Несмотря на высокий уровень проработки, в GM подчеркивают, что у концепта нет производственных перспектив. Тем не менее компания не исключает, что отдельные элементы дизайна могут найти свое применение в будущих серийных моделях Corvette.