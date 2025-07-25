Автомобильный портал Motorpage
25 июл 2025

Chevrolet представил футуристичный концепткар California Corvette

Chevrolet представил футуристичный концепткар California Corvette

General Motors представила новый электрический концепт-кар под названием California Corvette Concept. Этот шоу-кар был разработан в дизайн-студии GM в Пасадене (Калифорния) и стал вторым из трех концептов Corvette, которые компания планирует представить в 2025 году

California Corvette построен на углепластиковом монококе. Приводится в движение автомобиль электрической силовой установкой, но мощность пока не раскрывается. Батарея здесь имеет Т-образную форму, что позволяет значительно занизить посадку и оптимизировать распределение веса.

В целом дизайн модели отсылает к классическим среднемоторным Corvette. Особенно California Corvette по форме кузова напоминает Chevrolet Corvette Indy 1985 года. Также автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес, огромные колеса со сложным дизайном колесных дисков и полностью стеклянную крышу, которая открывается вперед и может быть полностью снята.

Кабина рассчитана на двух человек. Спортивные сиденья отделены между собой высоким центральным тоннелем. Перед водителем футуристичный гоночный руль-штурвал и широкая цифровая приборная панель.

Несмотря на высокий уровень проработки, в GM подчеркивают, что у концепта нет производственных перспектив. Тем не менее компания не исключает, что отдельные элементы дизайна могут найти свое применение в будущих серийных моделях Corvette.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet Corvette C8 Stingray (2020)

Chevrolet полностью переработал интерьер Corvette C8

29 апреля 2025
Chevrolet Blazer EV.R

Chevrolet представил электрический Blazer мощностью 1300 л.с. для участия в NASCAR

18 февраля 2025
Chevrolet Corvette ZR1 (2025)

Chevrolet представил 1064-сильный Corvette ZR1

26 июля 2024

Новый Chevrolet Corvette ZR1 станет самым мощным в семействе

04 июня 2024
Chevrolet Corvette ZR1

Chevrolet Corvette получит самую мощную версию ZR1

15 апреля 2024
Chevrolet Blazer EV (2024)

Chevrolet Blazer EV получил новые полноприводные модификации

23 октября 2023

 Новости Chevrolet

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Preface - geely preface (2024) тем, кто любит седаны и экраны Тест драйв
25 июля 2025

Geely Preface
"Тем, кто любит седаны и экраны"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"
Omoda C7 - omoda c7 (2024) градус авангарда
Тест драйв
11 июля 2025

Omoda C7
"Градус авангарда"
SOUEAST S09 - soueast s09 (2025) большой suv из семьи chery
Тест драйв
04 июля 2025

SOUEAST S09
"Большой SUV из семьи Chery"

Написано новостей:

3 6 1 6 0