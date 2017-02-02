Концепт Chevrolet Traverse - Уступите дорогу!

Полноразмерный кроссовер Chevrolet Traverse нового поколения готовится дебютировать на российском рынке уже в конце нынешнего года

Внешность Traverse буквально кричит о планах модели выбиться в бестселлеры. Если предшественник смахивал на минивэн, то теперь задействована брутальная внедорожная стилистка. Межосевое расстояние увеличилось на 50 мм до 3071 мм, и в зависимости от исполнения кроссовер может взять на борт от семи до восьми человек. А если сложить спинки двух задних рядов, получим настоящий трюм на 2790 л. Список электронных помощников заметно расширился – доступны системы кругового обзора, контроля рядности, предупреждения фронтального столк-новения и автоматического торможения. Изю-минка салона – мультимедийная система MyLink с 7-дюймовым или 8-дюймовым экраном и поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto. Как и в автомобилях Cadillac, за сдвижным дисплеем здесь организован вместительный вещевой бокс. По умолчанию Traverse будет переднеприводным, а полноприводную трансмиссию предложат в качестве опции для «старших» комплектаций. В бензиновой линейке числятся 2-литровая 255-сильная «турбочетверка» и 3,6-литровый 305-сильный V6. Трансмиссия – 9-диапазонный «автомат».