Когда до России доберется обновленный Chevrolet Traverse?

В США модель пережила рестайлинг еще в прошлом году, а в 2022 году обновленный Traverse доберется и до нашего рынка.

Начнем с самого главного. Моторная гамма внедорожника не изменится – клиентам предложат безальтернативный двигатель 3.5 на 318 лошадиных сил, который будет работать в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Отметим, что разгон до сотни у внедорожника занимает семь с половиной секунд, а максимальная скорость составляет 213 километров в час.

А что же изменится? Поясним – автомобиль получит новую оптику, бампера и решетку радиатора. В салоне появилась другая панель приборов и более современный мультимедийный комплекс. Отметим, что Traverse будет предлагаться как в семиместной конфигурации, так и в шестиместной – с двумя раздельными креслами на втором ряду.