Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2021

Когда до России доберется обновленный Chevrolet Traverse?

Когда до России доберется обновленный Chevrolet Traverse?
Автор фото: фирма-производитель

В США модель пережила рестайлинг еще в прошлом году, а в 2022 году обновленный Traverse доберется и до нашего рынка.

Начнем с самого главного. Моторная гамма внедорожника не изменится – клиентам предложат безальтернативный двигатель 3.5 на 318 лошадиных сил, который будет работать в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Отметим, что разгон до сотни у внедорожника занимает семь с половиной секунд, а максимальная скорость составляет 213 километров в час.

А что же изменится? Поясним – автомобиль получит новую оптику, бампера и решетку радиатора. В салоне появилась другая панель приборов и более современный мультимедийный комплекс. Отметим, что Traverse будет предлагаться как в семиместной конфигурации, так и в шестиместной – с двумя раздельными креслами на втором ряду.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet Traverse

Когда до России доберется обновленный Chevrolet Traverse?

23 декабря 2021
Chevrolet Silverado (2022)

Электрический Chevrolet Silverado – названа дата выхода.

13 декабря 2021

GM приготовил уникальный мотор для всех желающих

05 ноября 2021
Chevrolet Trailblazer 2021 вид спереди

GM готовится к выпуску пикапа на базе модели Trailblazer.

03 ноября 2021
Chevrolet Traverse 2021

Премьера нового Chevrolet Traverse переносится

13 апреля 2020
Chevrolet Traverse

Chevrolet привез в Россию конкурента Honda Pilot

05 апреля 2018

 Новости Chevrolet Traverse

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Land Cruiser - toyota land cruiser 300 70th anniversary (2022) главное – манёвры! Тест драйв
21 декабря 2021

Toyota Land Cruiser
"Главное – манёвры!"
Jaguar F-Type - jaguar f-type convertible (2021) почему в кабриолетах есть смысл?
Тест драйв
18 декабря 2021

Jaguar F-Type
"Почему в кабриолетах есть смысл?"
Mercedes-Benz C-Class - mercedes-benz c200 (2022) двуликий
Тест драйв
15 декабря 2021

Mercedes-Benz C-Class
"Двуликий "
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 7 4 6