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13 апр 2020

Премьера нового Chevrolet Traverse переносится

Премьера нового Chevrolet Traverse переносится
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chevrolet перенесла на 2021 год премьеру обновленного кроссовера Traverse, который должен был дебютировать в нынешнем году

К сожалению, как сообщает Motor1, причины переноса презентации неизвестны. Представители марки сообщают, что все подробности, включая точную дату, будут объявлены позже. Как сообщалось ранее, кроссовер получит модернизированную внешность, а также ряд новых вспомогательных систем. В частности, у него будет автоматическая система экстренного торможения, функция распознавания пешеходов, адаптивная головная оптика, а также автоматическая система удержания водителя в занимаемой полосе.

Техническая составляющая останется прежней. В США Chevrolet Traverse доступен с 3,6-литровым бензиновым V6, полным приводом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. В России нынешний Chevrolet Traverse оснащен тем же 3,6-литровым мотором, выдающим 318 л. с. и 360 Н•м крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
motor1

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