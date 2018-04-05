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5 апр 2018

Chevrolet привез в Россию конкурента Honda Pilot

Chevrolet привез в Россию конкурента Honda Pilot
Автор фото: фирма-производитель

Сегодня в России представлены лишь дорогие американские модели Chevrolet и компания не собирается отказываться от этой политики. Тем не менее, постепенно линейка моделей расширяется, так у нас появился большой кроссовер Traverse.

Это один из немногих кроссоверов, который может иметь 8-местный салон, кроме Traverse у нас продается еще и Honda Pilot в конфигурации салона 2+3+3.  Chevrolet Traverse создан по американским лекалам и особо адаптировать его под наш рынок никто не собирается.

Так машина оснащается 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 318 л.с.: при нынешнем транспортном налоге в России это практически ставит крест на объемах продаж автомобиля у нас.

Автомобиль представлен в трех комплектациях, причем даже базовая LE (2 990 000 рублей) может похвастать довольно богатым оснащением: ксеноновые фары, раздельные сиденья второго ряда, бесключевой доступ в салон, дистанционные запуск двигателя, датчики давления в шинах, камера заднего вида, круиз=контроль, 7 подушек безопасности.

В комплектации LT (3 149 000 рублей) задний диван сплошной, то есть салон восьмиместный. Дополнительно к базовой комплектации здесь 18-дюймовые колеса, кожаная обивка сидений, передние сиденья с электроприводом регулировок, мультимедийная система MyLink с 8-дюймовым экраном и навигацией, акустическая система Bose с 10 динамиками и 3-зонный климат-контроль, система активного шумоподавления, электропривод багажной двери, система кругового видеообзора, зеркало заднего вида с монитором, омыватель камеры заднего вида, система предупреждений об объектах в «слепых» зонах и при движении задних ходом.

Наконец, топовая версия Premier (3 449 000 рублей) получила 20-дюймовые колеса, двухсекционный люк, фары с автоматическим переключением с дальнего на ближний, память настроек зеркал, водительского сиденья и руля, передние сиденья с вентиляцией, подогрев второго ряда сидений и рулевого колеса, беспроводную зарядку для мобильника и комплекс систем безопасности, включая системы распознавания пешеходов, предотвращения столкновения при движении задним ходом, предупреждения о выезде с занимаемой полосы движения.

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При написании новости использовалась информация:
Chevrolet

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