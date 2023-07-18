Chevrolet представила обновлённый Traverse

На американский рынок выходит третье поколение полноразмерного кроссовера Chevrolet Traverse

Автомобиль обзавелся более брутальным экстерьером, технологичным салоном, а также новым силовым агрегатом. Первое, что бросается в глаза - это новая решетка радиатора и массивные бампера. Перед водителем расположилась широкая панель, которая разделяется на 11-дюймовую “приборку” и 17,7-дюймовую мультимедийную систему.

Под капотом установлена 2,5-литровая турбированная “четверка”. Мощность - 315 л.с. Крутящий момент - 430 Нм. Данный агрегат комплектуется 8-ступенчатой механической коробкой передач. Будут доступна как переднеприводная, так и полноприводная версия.