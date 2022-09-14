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14 сен 2022

Chrysler представил самую мощную версию седана 300

Chrysler представил самую мощную версию седана 300
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chrysler представила заряженную версию седана 300, которая появится на рынке весной следующего года под названием 300C

Разумеется, в этом автомобиле все строится вокруг двигателя – он центр композиции, а все остальное – вторично. Итак, под капотом располагается шестилитровый двигатель Hemi, мощность которого развивает 462 лошадиные силы. К сожалению, инсайдерская информация о том, что 300С получит 717-сильный двигатель V8 Hellcat не подтвердилась.

Кроме того, в базовую комплектацию спортседана войдут самоблокирующийся дифференциал, тормоза Brembo с красными четырёхпоршневыми суппортами, адаптивные амортизаторы.

Сообщается, что тираж модели будет ограничен двумя с половиной тысячами экземпляров. Кроме того, 300С станет своего рода прощальной модификацией. Буквально через год-два модель снимут с производства из-за ужесточения экологических норм.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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