Chrysler представил самую мощную версию седана 300

Компания Chrysler представила заряженную версию седана 300, которая появится на рынке весной следующего года под названием 300C

Разумеется, в этом автомобиле все строится вокруг двигателя – он центр композиции, а все остальное – вторично. Итак, под капотом располагается шестилитровый двигатель Hemi, мощность которого развивает 462 лошадиные силы. К сожалению, инсайдерская информация о том, что 300С получит 717-сильный двигатель V8 Hellcat не подтвердилась.

Кроме того, в базовую комплектацию спортседана войдут самоблокирующийся дифференциал, тормоза Brembo с красными четырёхпоршневыми суппортами, адаптивные амортизаторы.

Сообщается, что тираж модели будет ограничен двумя с половиной тысячами экземпляров. Кроме того, 300С станет своего рода прощальной модификацией. Буквально через год-два модель снимут с производства из-за ужесточения экологических норм.

