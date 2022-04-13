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13 апр 2022

Chrysler готовится представить электрический кроссовер

Chrysler готовится представить электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chrysler опубликовала первое изображение своего электрического кроссовера Airflow, который представят 13 апреля в рамках Нью-Йоркского автосалона

Если судить по тизеру, то новинка будет практически полностью повторять  одноименный концепт, который нам показали в прошлом году. Нюансы, разумеется, скрываются в отдельных штрихах, вроде иной светодиодной оптики или отсутствия крупного логотипа на фальш-решетке радиатора.  Что касается технических характеристик, то, как и концепт, серийный автомобиль построят на базе платформы STLA Medium.  Предполагаемый запас хода составит 640 километров – остальные данные будут раскрыты на презентации.

Напомним, что самый первый Airflow образца 1934 года был уникальным автомобилем. Для тридцатых годов он имел революционный дизайн и высокие показатели аэродинамики.  К сожалению, американские автолюбители не оценили новую машину и не хотели принимать непривычную форму кузова. К тому же сам кузов оказался непрочным: для его изготовления требовались новые технологии сварки, которые фирма еще не успела освоить. Поэтому если в 1934 г. удалось продать более 8000 машин этой модели, то к 1936 г. объем продаж упал почти в 2 раза.

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