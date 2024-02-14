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14 фев 2024

Представлен концептуальный электромобиль Chrysler Halcyon

Представлен концептуальный электромобиль Chrysler Halcyon
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chrysler поделилась своим виденьем электрокара будущего - концептом Halcyon. Автомобиль получился достаточно футуристичным, поэтому серийного варианта в этом десятилетии ждать не следует

Речь идет о новых аккумуляторах, которые содержат литий-серные элементы. Они оставляют на 60% меньше углеродного следа, поскольку не включают марганец, кобальт и никель, а также теоретически имеют более высокую энергоемкость, чем современные батареи. Данная технология еще находится в разработке и тем более, не прошла серьезную проверку взрывоопасности. Отмечается, что Halcyon помимо прочего получил систему беспроводной зарядки (возможность получения электроэнергии от дороги во время движения).

И все же, это пока только громкие слова. Концепт Halcyon используется фактически для презентации новой архитектуры STLA Large, в которой по теории и должны применяться инновационные технологии. Однако реальность будет куда более приземленная, ведь компания намерена представить целых 6 моделей на этой платформе до 2026 года.

Если говорить о дизайне, то Chrysler Halcyon, вполне соответствует современному видению будущих автомобилей. Крупное панорамное лобовое стекло, отсутствие боковых стоек, распашные двери и “деревянные” ковшеобразные сиденья  - все это мы видели много раз, и это первое, от чего откажутся в серийной версии. Но есть у автомобиля и своя особенность - боковые части крыши открываются по принципу “крыла чайки”. Также достаточно непрактичное решение, которое скорее всего не перейдет в серийную версию, если такая и будет. 
 

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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