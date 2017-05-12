В России минивэны практически не пользуются спросом: на этот сегмент приходится меньше трех процентов от всего рынка новых автомобилей. Тем более приятно, что некоторые компании предлагают машины и с таким типом кузова

Citroen одна из таких компаний: она предлагает у нас C4 Picasso/Grand Picasso. Раньше обе версии были доступны исключительно с «автоматом», но теперь французы привезли к нам и версию с механической коробкой передач.

Такой вариант доступен для семиместной версии С4 Grand Picasso с дизельным мотором мощностью 115 л.с. Версия с «механикой» доступна в комплектации Live, которая включает в себя 16-дюймовые легкосплавные колеса, круиз-контроль, датчики дождя и света, электрический стояночный тормоз, подогрев передних сидений, 2-зонный климат-контроль и информационно-развлекательная система с 7-дюймовым экраном.

Стоимость Citroen C4 Grand Picasso с «механикой» начинается с отметки в 1 599 000 рублей. Самый доступный вариант с «автоматом» обойдется на 100 тысяч рублей дороже. При этом он оснащается бензиновым 150-сильным двигателем.