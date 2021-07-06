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6 июл 2021

В Россию приехал обновленный Citroen C3 Aircross

В Россию приехал обновленный Citroen C3 Aircross
Автор фото: фирма-производитель

Компания Citroen объявила в России старт приёма заказов на рестайлинговый кроссовер С3 Aircross, который представили минувшей зимой

Начнем с того, что автомобиль сохранил широкую агрегатную составляющую. Клиентам будут, по прежнему, доступны  два бензиновых и один дизельный мотор. Начнем с бензиновых двигателей. Первый – он же базовый – атмосферный мотор 1.2 мощностью в 82 лошадиные силы. Второй -  агрегат аналогичного объема, но с турбонаддувом. Его мощность – 110 лошадиных сил. Дизель также имеет турбину и развивает 92 лошадиные силы. Теперь перейдем к трансмиссиям -  базовый моторчик сочетается только с механической коробкой (5-ступенчатая). Дизель также будет доступен лишь «на палке», но уже с шестью диапазонами. Старший бензиновый мотор получит 6-ступенчатый автомат.

Что касается оснащения, то уже в базе машина получит шесть подушек безопасности, кондиционер и мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном. Интересно, что вне зависимости от модификации машина будет оснащаться светодиодной оптикой.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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