В Россию приехал обновленный Citroen C3 Aircross

Компания Citroen объявила в России старт приёма заказов на рестайлинговый кроссовер С3 Aircross, который представили минувшей зимой

Начнем с того, что автомобиль сохранил широкую агрегатную составляющую. Клиентам будут, по прежнему, доступны два бензиновых и один дизельный мотор. Начнем с бензиновых двигателей. Первый – он же базовый – атмосферный мотор 1.2 мощностью в 82 лошадиные силы. Второй - агрегат аналогичного объема, но с турбонаддувом. Его мощность – 110 лошадиных сил. Дизель также имеет турбину и развивает 92 лошадиные силы. Теперь перейдем к трансмиссиям - базовый моторчик сочетается только с механической коробкой (5-ступенчатая). Дизель также будет доступен лишь «на палке», но уже с шестью диапазонами. Старший бензиновый мотор получит 6-ступенчатый автомат.

Что касается оснащения, то уже в базе машина получит шесть подушек безопасности, кондиционер и мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном. Интересно, что вне зависимости от модификации машина будет оснащаться светодиодной оптикой.