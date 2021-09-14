В Россию приехал обновленный Citroen C3 Aircross

От своего предшественника новый французский кроссовер отличается лишь внешностью!

Да, все изменения сводятся лишь к внедрению новых бамперов, решетки радиатора и хромированного обрамления передней оптики. К слову, производитель заявляет, что облик нового С3 Aircross вдохновлен концептуальным автомобилем CXperience, который был представлен в 2016 году. В интерьере, в свою очередь, появилась новая центральная консоль и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

Под капотом не появилось ничего нового. Автомобиль, по-прежнему, приводится в движение атмосферным двигателем 1.2 на 82 лошадиные силы и альтернативной силовой установкой в виде турбо-дизельного двигателя 1.6 на 92 лошадиные силы. Последний двигатель сочетается лишь с механической трансмиссией, а бензиновый 1.2 можно эксплуатировать и с 6-ступенчатым автоматом.