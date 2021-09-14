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14 сен 2021

В Россию приехал обновленный Citroen C3 Aircross

В Россию приехал обновленный Citroen C3 Aircross
Автор фото: фирма-производитель

От своего предшественника новый французский кроссовер отличается лишь внешностью!

Да, все изменения сводятся лишь к внедрению новых бамперов, решетки радиатора и  хромированного обрамления передней оптики.  К слову, производитель заявляет, что облик нового С3 Aircross вдохновлен концептуальным автомобилем CXperience, который был представлен в 2016 году. В интерьере, в свою очередь, появилась новая центральная консоль и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

Под капотом  не появилось ничего нового. Автомобиль, по-прежнему, приводится в движение атмосферным двигателем 1.2 на 82 лошадиные силы и альтернативной силовой установкой в виде турбо-дизельного двигателя 1.6 на 92 лошадиные силы. Последний двигатель сочетается лишь с механической трансмиссией, а бензиновый 1.2 можно эксплуатировать и с 6-ступенчатым автоматом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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