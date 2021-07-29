Автомобиль Фантомаса превратили в электрокар

Компания Restomod Electrogenic из Оксфорда занялась конверсией культовых Citroen DS в электромобили

Да, перед нами классический рестомод. Интересный факт – обычно создатели подобных проектов делают большой упор на динамику, устанавливая на машину мощные движки, но англичане решили этим не увлекаться – они установили электро¬мотор Hyper9 собственной разработки, который развивает всего лишь 120 лошадиных сил (против 98 на оригинальном автомобиле). Занятно, но инженеры даже добавили имитацию механической трансмиссии, дабы у будущего владельца были ощущения управления классическим DS.

К слову, что касается запаса хода, то конверсионный DS способен проехать до 225 километров на одном заряде. По умолчанию автомобиль оснащается одним аккумулятором, но за доплату можно будет установить еще один, что повысит «дальнобойность» до 320 километров.