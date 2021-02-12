Автомобильный портал Motorpage
12 фев 2021

Citroen C3 Aircross пережил обновление

Citroen C3 Aircross пережил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Рассматривать его стоит только как некий косметический апгрейд, так как в техническом плане ничего не поменялось.

Нет, все же одно изменение произошло, правда отрицательного характера – сократилась моторная гамма. Из нее убрали два движка. Первый – самый младший бензиновый мотор на 82 лошадиных силы. Второй – дизель на 90 лошадиных сил. Теперь линейка силовых установок состоит из двух двигателей (бензин и дизель) и четырех вариантов форсировки. Трансмиссии – механика и автомат. Обе коробки – 6-ступенчатые.

Теперь же поговорим о том, что действительно изменилось. Во-первых, внешность – кроссоверу серьезно изменили переднюю часть, добавив новую оптику, бампер и решетку радиатора. Подвергся модернизации и интерьер – в салоне устанавливаются новые кресла, центральная консоль и мультимедийная система.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Citroen Berlingo

В Россию приехал Citroen Berlingo

09 февраля 2021
Citroen e-Berlingo

Citroen Berlingo пришел к свету

18 января 2021
Citroen C4 (2011)

Citroen отзывает свои автомобили в России

29 декабря 2020

Citroen SpaceTourer можно стилизовать под фургон из 40-х

07 октября 2020
Citroen Jumper

Citroen Jumper оденут в ретро

22 сентября 2020
Citroen C4 2021

Citroen C4 стал кроссовером после смены поколения

17 июня 2020

 Новости Citroen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

УАЗ 39099 - уаз 39099 «экспедиция» (2018) понимание свободы Тест драйв
11 февраля 2021

УАЗ 39099
"Понимание свободы"
Geely Coolray - geely coolray (2020) что вписать у geely сoolray в графу «национальность»
Тест драйв
08 февраля 2021

Geely Coolray
"Что вписать у Geely Сoolray в графу «национальность»"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2018) стал лучше понимать русскую речь
Тест драйв
05 февраля 2021

Infiniti QX80
"Infiniti QX80 стал лучше понимать русскую речь"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 6 7 2