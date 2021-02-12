Citroen C3 Aircross пережил обновление

Рассматривать его стоит только как некий косметический апгрейд, так как в техническом плане ничего не поменялось.

Нет, все же одно изменение произошло, правда отрицательного характера – сократилась моторная гамма. Из нее убрали два движка. Первый – самый младший бензиновый мотор на 82 лошадиных силы. Второй – дизель на 90 лошадиных сил. Теперь линейка силовых установок состоит из двух двигателей (бензин и дизель) и четырех вариантов форсировки. Трансмиссии – механика и автомат. Обе коробки – 6-ступенчатые.

Теперь же поговорим о том, что действительно изменилось. Во-первых, внешность – кроссоверу серьезно изменили переднюю часть, добавив новую оптику, бампер и решетку радиатора. Подвергся модернизации и интерьер – в салоне устанавливаются новые кресла, центральная консоль и мультимедийная система.