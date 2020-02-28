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28 фев 2020

Citroen готовится презентовать очень маленький электрокар

Citroen готовится презентовать очень маленький электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Летом этого года на европейский рынок выйдет новый компактный электрокар Citroen Ami, который будет доступен в трех вариантах использования: покупка, каршеринг и долгосрочная аренда

В Европе миниатюрный электрокар классифицируется как квадрицикл, а значит для управления им не нужно водительское удостоверение. Длина Ami — 2,41 метра, то есть он немного больше малютки Renault Twizy. Правда, маленькие размеры и внешний облик, похожий на высеченную в камне BMW Isetta, не мешают автомобильчику обладать неплохой динамикой, разумеется, в городских условиях. Так под полом машины установлена батарея на 5.5 киловатт-часа, которая питает один электромотор. С ним Ami разгоняется до максимальных 42 километров в час и проезжает без подзарядки около 75 километров. Наполнение аккумулятора от бытовой розетки занимает три часа.

Любопытно, что продавать Ami планируют онлайн, с доставкой машины к дому покупателя или до точки самовывоза. Впрочем, производитель не откажется и от традиционной схемы продаж: электрокары завезут в дилерские центры.

При написании новости использовалась информация:
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