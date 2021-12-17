Citroen My Ami превратили в багги

Компания Citroen представила экспериментальную версию дешевого электромобиля My Ami под названием Buggy

Фактически, обычный городской микрокар превратили в автомобиль для активного отдыха - установили светодиодную балку на крышу, колеса с внедорожной резиной, сняли двери, заменив их на прозрачные шторки из пвх.

Интересно, но производитель говорит о модернизации силовой установки, хотя и не приводит никакой конкретики. Напомним, что стандартный AMI приводится в движение 8-сильным электрическим моторчиком, а максимальная скорость даже не дотягивает до пятидесяти километров в час. Впрочем, это и не страшно, если учесть что по Европе повсеместно вводят серьезные скоростные ограничения. Париж уже отметился внедрением лимита в тридцать километров в час на центральных улицах.