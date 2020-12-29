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29 дек 2020

Citroen отзывает свои автомобили в России

Citroen отзывает свои автомобили в России
Автор фото: фирма-производитель

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Компания Citroen объявила о российском отзыве 113 автомобилей C3 и C4, а также DS3 и DS5. Отзыв касается только машин, которые были произведены в 2012 году. Какая же была обнаружена проблема? Все дело в подушках безопасности.

«Причина отзыва - возможное изменение характеристик газа, вызванное продолжительным воздействием повышенной влажности и повышенной температуры, в сочетании с возможной некорректной работой устройства заполнения подушки безопасности из-за колебаний повышенной температуры, может приводить к растрескиванию и разделению на фрагменты активирующего устройства при срабатывании подушки безопасности» - приводит обращение Росстандарта портал Autonews.

Отзываемым машинам заменят подушки безопасности. Узнать о необходимости посещения сервиса можно сравнив свой VIN-номер со списком аналогичных на сайте Росстандарта.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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