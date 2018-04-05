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5 апр 2018

Citroen переименовал C4 Picasso

Citroen переименовал C4 Picasso
Автор фото: фирма-производитель

Компания Citroen заявила о том, что имя Picasso для наименования минивэнов ей больше использоваться не будет. Отказ от использования имени известного художника связан с унификацией наименований в компании.

Правда, по слухам французской компании просто не удалось продлить соглашение с наследниками Пабло Пикассо. У Citroen уже есть пассажирский микроавтобус SpaceTourer, поэтому именно его название будет теперь использоваться.

Обновленные модели получили названия C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTouruer: пяти- и семиместная версии соответственно. Все обновления, правда, свелись к появлению новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссии Aisin. Никаких других изменений нет.

Впервые Citroen использовал имя Picasso в 1999 году для Xsara Picasso, которая стала одним из первопроходцев в классе однообъемных компактвэнов и производилась аж до 2012 года. Затем эту приставку получили семейные версии C4 и более компактный C3 Picasso. Но поеследний уже заменили «кроссовером» C3 Aircross.

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