Citroen показал новый кроссовер под названием Basalt

Citroen Basalt Vision - это пока концептуальный образец, но в компании говорят, что серийная версия будет выглядеть так же. Предполагается, что модель пополнит семейство C-Cubed, куда входит C3, eC3 и C3 Aircross

На данный момент есть только три изображения, раскрывающих внешний облик кроссовера. Судя по снимкам, автомобиль будет отличаться спортивным стилем, характерными бамперами, крупной решеткой радиатора и светодиодной оптикой. Также можно заметить, что некоторые кузовные элементы получили красные вставки. Известно, что в длину кроссовер будет достигать 4,3 метра. Изображений интерьера на данный момент нет.

Основными рынками для модели станут Индия и Бразилия. Ожидается, что индийский Citroen Basalt будет комплектоваться 1,2-литровой “турботройкой” и механической коробкой. А в Бразилии кроссоверу достанется 130-сильный агрегат от Fiat Fasback и вариатор. Привод исключительно передний.