Citroen построил ультракомфортный беспилотник

Компания Citroen отметила свой 100-летний юбилей выпуском концепта 19_19, призванного продемонстрировать видение ультракомфортного беспилотника будущего

При создании прототипа дизайнеры марки вдохновлялись миром авиации при этом им удалось органично объединить воздушные элементы с современными трендами организации жилого пространства. Пассажирский отсек беспилотника представляет собой «парящую» между колесами «жилую комнату». Про техническое исполнение мы расскажем чуть позже, а пока стоит отметить интересные дизайнерские решения в виде фиксированных ступиц колес, которые создают эффект парения. В салоне имеется четыре посадочных места: кресло водителя, шезлонг с электроприводом для переднего пассажира и диван для задних в стиле катеров Riva.

В движение Citroen 19_19 Concept приводят два электромотора суммарной мощностью 462 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента. Питает их батарея емкостью 100 киловатт-часов. По заверениям производителя, концепт может разгоняться до «сотни» за пять секунд, а его максимальная скорость составляет 200 километров в час. Запас хода без подзарядки — 800 километров по циклу WLTP. При этом беспилотник можно подпитать от скоростного терминала или беспроводной зарядки, интегрированной в дорожное полотно.