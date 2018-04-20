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20 апр 2018

Citroen рассекретил новый кроссовер

Citroen рассекретил новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Citroen официально рассекретила свой новый кроссовер, который получил название C4 Aircross. С прежней моделью, сиречь перелицованным Mitsubishi ASX он не имеет ничего общего.

Собственно, самостоятельной моделью и новый C4 Aircross назвать нельзя: это вариант европейского C3 Aircross, созданный с прицелом на китайский рынок. У машины на 51 мм удлинена колесная база (4275 мм), на 120 мм выросла общая длина (до 4275 мм). Если европейскому C3 Aircross не положены фирменные капсулы с воздухом Airbump, то на новинке они прикрывают нижнюю часть дверей.

Официальных фотографий интерьера пока нет, но судя по шпионским снимкам, единственным отличием C4 Aircross от европейского собрата станет четырехспицевой руль (на C3 Aircross он трехспицевой).

На китайском рынке машина будет доступна с 1,2-литровым 3-цилиндровым турбодвигателем мощностью 136 л.с. и с 1,6-литровым турбомотором мощностью 167 л.с. Привод — только передний. В качестве трансмиссий китайцам предложат 6-ступенчатые механическую и автоматическую коробки передач.

Пока представители PSA уходят от ответа, станет ли Citroen C4 Aircaross глобальной моделью или будет продаваться исключительно на рынке Поднебесной. Такая модель, в случае ее локализации на заводе в Калуге, могла бы серьезно подстегнуть интерес к французской марке на нашем рынке.
 

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При написании новости использовалась информация:
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