Французская компания Citroen рассекретила третье поколение легкого коммерческого фургона Jumpy и анонсировала его скорое появление на российском рынке.

Как сообщает российский офис французского автопроизводителя, продажи нового поколения фургона Jumpy в нашей стране назначены на I-ое полугодие текущего года. Полный прайс-лист и подробности комплектаций будут объявлены в течение следующего месяца.

Впрочем, уже сейчас известно, что российским клиентам Citroen Jumpy будет предложен в широком спектре модификаций. Так, французский LCV можно будет заказать в трех разных вариантах по длине кузова - Compact на 4,6 м, Standart на 4,95 м и Long на 5,3 м; двух вариантах по размеру колесной базы – на 2 925 мм и 3 275 мм; и двух весовых категориях – на 2,5 т и 3 т.

В зависимости от выбранных параметров, высота фургона составит от 1 940 мм до 1 950 мм, погрузочная длина - от 2 162 мм до 4 024 мм, а полезный объем грузового отсека – от 4,6 м3 до 6,6 м3.

Кроме того, фургон можно будет заказать, как в стандартной модификации с пустым салоном, так в нескольких специальных. К примеру, клиентам будет предложена версия со стационарной перегородкой, а также модификация с модульной перегородкой Moduwork и креслами, которые можно сложить в пол, в случае необходимости.

В основе третьей генерации коммерческого фургона лежит модульная платформа EMP2. Использование этой архитектуры позволило сократить полную массу Jumpy на 150 кг в самой тяжелой модификации, а также включить в моторную гамму два новых дизельных силовых агрегата – 1,6-литровый мощностью 90 л.с. и двухлитровый на 150 л.с..

Кроме того, новый Jumpy поставляется с усиленной подвеской McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости спереди и рычажной подвеской сзади, благодаря чему грузоподъемность автомобиля увеличилась до 1,2 т.