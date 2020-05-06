Автомобильный портал Motorpage
6 май 2020

Citroen разработал кросс-седан с удлинённым кузовом

Citroen разработал кросс-седан с удлинённым кузовом
Автор фото: фирма-производитель

Компания Citroen разработала седан с удлинённым кузовом, увеличенным дорожным просветом и вседорожным стайлингом, который получил название C3L

Новый Citroen C3L будет доступен только с передним приводом, трёхцилиндровым турбомотором 1.2 (114 л.с., 190 Нм) и автоматической коробкой передач. По своим размерам C3L получился больше, чем российский Hyundai Solaris (4505 мм против 4405 мм у Соляриса), но по размерам колёсной базы обгоняет его не так заметно: 2655 мм против 2600 мм у Соляриса. Дорожный просвет не уточняется.

Помимо увеличенного клиренса у Citroen C3L защитный обвес кузова, включающий в себя накладки на колёсные арки, пороги и бамперы.  Автомобиль будет продаваться лишь на рынке Китая. Интересно, что в настоящее время Citroen уже продаёт в Китае похожую модель — переднеприводный C3-XR, который выпускается с 2014 года. В прошлом году этот кросс-хэтч пережил рестайлинг.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Citroen Ami

Citroen готовится презентовать очень маленький электрокар

28 февраля 2020

Citroen обвиняют в жестоком обращении с животными

07 ноября 2019
Citroen

Citroen подготовит конкурента электрическому Volkswagen

05 августа 2019

Ситроен стал цитроном

24 июля 2019
Citroen 19_19 концепт

Большие колеса- хорошие колеса!

22 июля 2019

PSA признали поражение перед смартфонами

20 мая 2019

 Новости Citroen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Soul - kia soul 2020 стал участником свадебных кортежей Тест драйв
29 апреля 2020

KIA Soul
"KIA Soul стал участником свадебных кортежей"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 хаски-шеринг
Автопутешествия
27 апреля 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"Хаски-шеринг"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 королевство за семью печатями
Тест драйв
24 апреля 2020

Hyundai Genesis G90
"Королевство за семью печатями"
Skoda Karoq - skoda karoq 2018 путь эволюции от дикаря к интеллектуалу
Тест драйв
22 апреля 2020

Skoda Karoq
"Skoda Karoq: путь эволюции от дикаря к интеллектуалу"

Написано новостей:

2 5 7 5 9