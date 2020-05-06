Citroen разработал кросс-седан с удлинённым кузовом

Компания Citroen разработала седан с удлинённым кузовом, увеличенным дорожным просветом и вседорожным стайлингом, который получил название C3L

Новый Citroen C3L будет доступен только с передним приводом, трёхцилиндровым турбомотором 1.2 (114 л.с., 190 Нм) и автоматической коробкой передач. По своим размерам C3L получился больше, чем российский Hyundai Solaris (4505 мм против 4405 мм у Соляриса), но по размерам колёсной базы обгоняет его не так заметно: 2655 мм против 2600 мм у Соляриса. Дорожный просвет не уточняется.

Помимо увеличенного клиренса у Citroen C3L защитный обвес кузова, включающий в себя накладки на колёсные арки, пороги и бамперы. Автомобиль будет продаваться лишь на рынке Китая. Интересно, что в настоящее время Citroen уже продаёт в Китае похожую модель — переднеприводный C3-XR, который выпускается с 2014 года. В прошлом году этот кросс-хэтч пережил рестайлинг.