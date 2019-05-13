Citroen выпустит флагманский седан

Компания Citroen приступила к разработке нового флагманского седана. В модельной линейке бренда новинка должна заменить автомобили С5 и C6. Ожидается, что производство автомобиля начнется в 2021 году

Новику построят на платформе EMP от PSA Group. На данный момент это шасси используют Opel Grandland X и Peugeot 508. Данная архитектура поддерживает установку на машины электромоторов и гибридных систем. Что касается внешности, то седан позаимствует некоторые стилистические решения у концепт-кара Cxperience, представленного осенью 2016 года на Парижском автосалоне.

Вся остальная информация об автомобиле пока держится в секрете. Есть предположение, что новый седан позаимствует силовую установку от, упомянутого ранее, концепта. Напомним, что Citroen Cxperience оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой вошел бензиновый двигатель мощностью около 200 лошадиных сил и 110-сильный электромотор. Силовая установка агрегируется с восьмиступенчатым «автоматом». Исключительно на электротяге Citroen Cxperience может проехать до 60 километров.