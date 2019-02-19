Citroen возрождает дух практичности

Вспомните Citroen 2CV – легендарного «гадкого утёнка», который подарил послевоенной Франции свободу передвижения: эту недорогую малолитражку мог позволить себе практический каждый. К сожалению, сейчас в модельном ряду марки нет такого автомобиля, что, собственно, производитель и собирается исправить.

На это нацелен концепт Ami One, который французы подготовили к Женевскому автосалону 2019 года. Во многом этот концепт является последователем 2CV, потому что в его основе заложены принципы максимальной дешевизны и практичности. Во первых, Ami One – это очень компактный (длина – 2,5 м, ширина – 1,5 м, высота – 1,5 м) городской электромобиль на двоих. Во вторых, само исполнение сделано крайне бюджетным образом.

Например, у автомобиля нет дверных ручек, вместо них используются ремешки. В отделке много голого пластика, а приборная панель заменяется... смартфоном владельца. К слову, бардачка у автомобиля тоже нет, а вместо него установлен крючок для рюкзака. Между тем, автомобиль получился очень легким – весом чуть больше 400 килограммов, а на одной зарядке он способен проехать около ста километров.