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24 мар 2017

Юбилейный кроссовер Citroen C3-XR

Юбилейный кроссовер Citroen C3-XR

В Китае показали юбилейный паркетник Citroen C3-XR, выпущенный в честь 25-летия совместной работы китайского Dongfeng с концерном PSA

Автомобиль, построенный на ситроеновской платформе PF1, кроссовер напоминает лишь снаружи, по сути являясь обычным универсалом, полный привод не предусмотрен для него даже в качестве опции.

Юбилейную серию отличает самобытная внешность, сочетающая элементы внешнего оформления, окрашенные в золотистый цвет и салон, отделанный черной кожей с вставками золотистых оттенков. Так же автомобиль получил новую мультимедийную систему с сенсорным экраном и диагональю в 11,6 дюймов.

Представленный кросс-хэтч имеет разнообразную линейку силовых агрегатов.  Базовый атмосферный бензиновый мотор объемом 1,6 л. и мощностью 117 л.с. предлагается как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 4-ступенчатым «автоматом». Более мощный турбированный 136-сильный 1,2-литровый бензиновый двигатель работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Помимо них для самых богатых комплектаций предлагается еще и 167-сильный мотор PureTech, так же с безальтернативным «автоматом».

Цена варьируется от 117 800 до 182 100 юаней, что в пересчете на рубли по курсу составляет около 1 000 000, но доступна юбилейная серия будет лишь на китайском рынке.

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При написании новости использовалась информация:
Rambler News

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