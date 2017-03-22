Компания Citroen представила новый электрофургон Citroen E-Berlingo Multispace

Основное отличие новинки – расположение двух литий-ионных аккумуляторных батарей, спрятанных под полом кузова с двух сторон от задней оси. Для того, чтобы полностью зарядить батарею, потребуется от 8 до 15 часов – в зависимости от силы тока в электросети.

Разумеется, речь идет о простой зарядке от сети, без применения специальной «быстрой» зарядной станции, доступной в качестве опции. Блок, монтаж которого предусмотрен на стену гаража или паркинга, способен всего за 15 минут наполовину зарядить батарею, заряд до 80% занимает около получаса. Интересно и то, что разъем для обычного зарядного устройства расположен в переднем крыле, а для «быстрого» - в заднем, там, где у обычного, бензинового исполнения спрятана заливная горловина бака.

Электромобиль E-Berlingo оснащен компактным электродвигателем, выдающим 67 лошадиных сил и, по заявлению производителя, 200 Нм крутящего момента. Примечательно и то, что электромотор сблокирован с подключаемым одноступенчатым редуктором, являющимся аналогом автоматической коробки передач.

Citroen подчеркивает низкую стоимость эксплуатации и большие интервалы между ТО, составляющие целых два года. Гарантия на АКБ составляет 8 лет или 100 000 пробега, а на электромотор 5 лет или 50 000. Производство нового электрофургона уже этой весной начнется в Испании. Там же вначале мая запланированы первые продажи этой новинки, а в России электромобиль покажут вначале осени нынешнего года.