Представлен Citroen C4 X

Компания Citroen представила кросс-фастбэк C4 X, который позиционируется как альтернатива хэтчбекам и кроссоверам. В модельном ряду новинка расположится между C4 и флагманским C5 X

Внешность у машины несколько странная - передняя часть практически полностью повторяет оную деталь на обычном хэтчбеке C4, но задняя часть кузова здесь своя уникальная, да и в целом машина походит на кросс-седан вроде Volvo S60 Cross Country.

Что касается технических параметров, то здесь используется та же платформа, что и на обычном C4. В гамме модификаций присутствуют как бензиновые (110-сильный двигатель объемом 1.2 литра), так и дизельные (полуторалитровый 130-сильный агрегат с турбонаддувом) модификации. Интересно, но производитель сразу показал и электрическую модификацию, чья силовая установка развивает 136 лошадиных сил.