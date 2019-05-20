PSA признали поражение перед смартфонами

Компания PSA, которая владеет марками Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall, сократит расходы на разработку собственных мультимедийных систем и сервисов, сфокусировавшись на интеграции смартфонов.



По словам главного дизайнера Citroen Пьера Леклерка, французская компания признала, что их мультимедийная система в разы уступает по функционалу и удобству современным смартфонам. Поэтому большинство владельцев автомобилей испытывают дискомфорт при использовании штатных мультимедийных комплексов. Леклерк обещает, что будущие модели бренда станут в этом плане гораздо проще.



Предполагается, что PSA Groupe будет работать над тем, чтобы собственный гаджет автовладельца объединялся в управлении с его машиной. Кроме того, концерн инвестирует в развитие систем безопасности машин от взлома. Компания надеется в скором времени отказаться от традиционных ключей и перевести некоторые функции, например запуск двигателя, на смартфоны.