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20 май 2019

PSA признали поражение перед смартфонами

PSA признали поражение перед смартфонами
Автор фото: фирма-производитель

Компания PSA, которая владеет марками Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall, сократит расходы на разработку собственных мультимедийных систем и сервисов, сфокусировавшись на интеграции смартфонов.


По словам главного дизайнера Citroen Пьера Леклерка, французская компания признала, что их мультимедийная система в разы уступает по функционалу и удобству современным смартфонам. Поэтому большинство владельцев автомобилей испытывают дискомфорт при использовании штатных мультимедийных комплексов. Леклерк обещает, что будущие модели бренда станут в этом плане гораздо проще.


Предполагается, что PSA Groupe будет работать над тем, чтобы собственный гаджет автовладельца объединялся в управлении с его машиной. Кроме того, концерн инвестирует в развитие систем безопасности машин от взлома. Компания надеется в скором времени отказаться от традиционных ключей  и перевести некоторые функции, например запуск двигателя, на смартфоны.

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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