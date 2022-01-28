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28 янв 2022

Сitroen отправляет в отставку модель C1

Сitroen отправляет в отставку модель C1
Автор фото: фирма-производитель
Семнадцать лет жизни на конвейере, два поколения и более миллиона проданных экземпляров. История модели C1 полна успехов, даже в пандемийный 2020 год автомобиль пользовался большим спросом. К сожалению, жизненный цикл модели подошел к концу.
Чем заменят популярную микролитражку – электрокаром Citroen Ami. По классификации моделей Ami является квадрициклом, это означает, что для его управления не требуются водительские права. Характеристики у машины скромные - заявленный запас хода составляет 75 километров, а максимальная скорость — всего 45 километров в час. На восполнение заряда будет уходить не более трех часов.
 
Своеобразной альтернативой C1 также можно считать более крупный хэтчбек C3, который останется в строю минимум до 2025 года. Автомобиль представлен на европейском рынке с 83-сильныой атмосферной «тройкой» PureTech объемом 1,2 литра, турбомотором того же объема на 110 сил и 1,5-литровым четырехцилиндровым турбодизелем BlueHDi, развивающим 100 лошадиных сил.

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