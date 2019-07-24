Ситроен стал цитроном

В честь 100-летнего юбилея французский автопроизводитель Citroen решил провести ребрендинг для рынка Германии, у которого всегда были самые большие проблемы с произношением названия марки.

Дело в том, что надстрочные знаки, которые всегда вызывают трудности при прочтении, есть как в немецком, так и во французском языках. Но читаются они по-разному, поэтому у покупателей из Германии постоянно возникали проблемы с правильным прочтением названия Citroën. Марка решила позабоиться о своих клиентах из соседней страны и сменила название — теперь на рынке фатерланда продаются автомобили под маркой «Цитрён».

Конечно же, это лишь маркетинговый ход, однако, он безусловно красив. Кстати, такой шаг- редкость в автомобильном мире, обычно производители не так часто меняют привычные покупателям названия, а если и делают это, то не так радикально. К примеру, в феврале 2016 года Toyota решила официально поставить точку в истории суббренда Scion и выпускать все автомобили с единым шильдиком основной компании. В ноябре того же года Audi решили переименовать свое спортивное подразделение в Audi Sport — ранее оно называлось Audi Quattro, так же, как и система полного привода марки, из-за чего довольно часто возникала путаница.