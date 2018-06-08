Этот автомобиль стал для многих первым в жизни, а для многих — единственным шансом приобрести машину. Но решение принято окончательно: легенда уходит в историю.



Речь о хэтчбеке Daewoo Matiz, который завод GM Uzbekistan до сих пор производит для внутреннего рынка (здесь он продается под именем Chevrolet Matiz). На заводе объясняют свое решение, стратегией обновления модельного ряда, а также моральным и техническим старением «Матиза». Последние автомобили сойдут с конвейера в июне, заказы от дилеров больше не принимаются.



Daewoo Matiz появился в 1998 году, базой для него стал концепт Fiat Lucciola ателье Italdesign. Его сделали аж в 1993 году, но у себя на родине машинка оказалась невостребованной. Matiz отлично продавалась в развивающихся странах, причем в некоторых под более престижным брендом Chevrolet. Собирали ее на Тайване, в Польше, Мексике и Китае.



В России Daewoo Matiz поставляли из Узбекистана с завода UzDaewoo, где его производство началось в 2001 году. За почти 20 лет конвейерной жизни хэтчбек не претерпел практически никаких изменений. Появился литровый мотор и «автомат», но версия с АКПП просуществовала совсем недолго. Ее не удалось «вписать» в строгие экологические требования.



С 2015 года в России Matiz продавали под брендом Ravon, но потом его продажи в нашей стране прекратились. Из введения новых экотребований и внедрения системы ЭРА-ГЛОНАСС в его конструкции потребовались бы слишком серьезные изменения. На смену Daewoo Matiz пришел Ravon R3, он же перелицованный Spark, непосредственный преемник Matiz.