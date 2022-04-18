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18 апр 2022

Fiat будет разрабатывать машины при участии оперных певцов

Fiat будет разрабатывать машины при участии оперных певцов
Автор фото: фирма-производитель

Специальные версии – под этим термином автопроизводители презентуют уникальные модификации серийных машин, которые, порой, поражают воображение

Очень часто автомобильные марки посвящали свои машины искусству. К примеру, Lexus и Toyota отдают должное каллиграфии, а Bentley – русскому балету. В Fiat же решили далеко не ходить и посвятить машину «национальному продукту» - опере.  Итак, перед вами Fiat 500e La Prima by Bocelli. Машину разрабатывали совместно с производителем звукового оборудования JBL и оперным певцом Андреа Бочелли.

Разумеется, во главу угла здесь поставлен звук и его высокое качество. Специалисты из JBL рассказывают, что  акустическая система создавалась с учетом архитектуры салона электрического хэтчбека.  Что же до сеньора Бочелли, то он, вместе со своим сыном Маттео, занимались финальной настройкой звучания.  Внешне спецверсию электрокара можно отличить по фирменному черному цвету, который имитирует лак дорогого рояля. Технически эксклюзивный электромобиль не отличается от стандартного Fiat 500e  — он имеет 118-сильный мотор с аккумулятором на 42 киловатт-часа и запасом хода до 320 километров.

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