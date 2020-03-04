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4 мар 2020

Новый «Fiat 500» подсел на электричество

Новый «Fiat 500» подсел на электричество
Автор фото: фирма-производитель

Компактный хэтч полностью разработан заново, но не станет заменой текущей модели

Да, производитель заявляет, что 500e разрабатывали с нуля именно как электромобиль. Соответственно, можно предположить, что платформа нового хэтча имеет мало общего с той «тележкой», на которой построен его бензиновый собрат.  Интересно, что в габаритах новинка прибавила, так длина и ширина трехдверки увеличились на 6 см (до 3,63 м и 1,69 м соответственно), а колесная база выросла на 2 см. Любопытно, что дизайнеры постарались максимально сохранить знакомый облик модели, правда, новые штрихи имеют место быть. Так автомобилю изменили оформление передней, обновили оптику, сделали более массивными стойки крыши и корму.

Что касается ходовых характеристик, то бортовой блок аккумуляторов на 42 кВтч обеспечивает запас хода до 320 км. На перезарядку батарей от домашней электросети уйдет 14 часов, но при помощи специального устройства восстановить энергозапас на 80% получится уже за 35 минут. На маршруте Fiat 500e сможет разгоняться до 150 км/ч благодаря 118-сильному электромотору. Разгон до 100 км/ч займет 9 секунд.

При написании новости использовалась информация:
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