Автомобильный портал Motorpage
5 дек 2023

Рассекречен “красный” электрохэтч Fiat 500e RED для США

Рассекречен “красный” электрохэтч Fiat 500e RED для США
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что компания Fiat подготовила специальную версию электрического хэтчбека Fiat 500e под названием RED (Красный) для американского рынка. Итальянцы надеются, что данная модель сможет поднять продажи в США

Фактически Fiat 500e покинул американский рынок несколько лет назад, оставив в модельном ряду только кросс-хэтч 500X и компактвэн 500L, продажи которых в США не очень высокие. О том, что Fiat 500e возвращается в Америку стало известно еще в 2022 году. Особенно интересно, что возвращение автомобиля будет именно в версии RED.

На самом деле надо уточнить, что “красное” название у автомобиля не спроста. Помните, много лет назад в России официально продавались специальные версии IPhone красного цвета. На самом деле, часть выручки с продаж таких айфонов перечисляется в фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом, COVID-19 и малярией. Fiat 500e RED также является партнером с одноименным фондом.

Данная спецверсия, как можно догадаться, отличается полностью красным оформлением экстерьера. В салоне на передней панели также присутствует красная вставка, а сиденья прошиты красной полосой по краям. В остальном автомобиль полностью соответствует актуальному третьему поколению, которое выпускается с 2020 года.

500e RED оснащается одним электромотором мощностью 117 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется батарей емкостью 42 кВт*ч. Запас хода составит 241 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
motortrend

Комментарии к новости

Последние новости

...
Fiat 500e RED

Рассекречен “красный” электрохэтч Fiat 500e RED для США

05 декабря 2023
Fiat Fastback

Представлена спортивная версия Fiat Fastback

30 октября 2023
Fiat 600 Hybrid

Fiat 600 получит гибридную силовую установку

19 сентября 2023
Fiat 500e La Prima by Bocelli

Fiat будет разрабатывать машины при участии оперных певцов

18 апреля 2022
Fiat 500e

Новый «Fiat 500» подсел на электричество

04 марта 2020
Fiat 500e 2014

Глава Fiat попросил не покупать электрокары Fiat 500e

22 мая 2014

 Новости Fiat 500e

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) ресурсный тест Тест драйв
29 ноября 2023

Lada Vesta Cross
"Ресурсный тест"
JAC T8 Pro - jac t8 pro (2023) «я, конечно, не первый, но последний — не я...»
Тест драйв
28 ноября 2023

JAC T8 Pro
"«Я, конечно, не первый, но последний — не я...»"
Suzuki Ertiga - suzuki ertiga (2022) «то, что доктор прописал»
Тест драйв
21 ноября 2023

Suzuki Ertiga
"«То, что доктор прописал»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 1 3 8