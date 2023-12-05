Рассекречен “красный” электрохэтч Fiat 500e RED для США

Стало известно, что компания Fiat подготовила специальную версию электрического хэтчбека Fiat 500e под названием RED (Красный) для американского рынка. Итальянцы надеются, что данная модель сможет поднять продажи в США

Фактически Fiat 500e покинул американский рынок несколько лет назад, оставив в модельном ряду только кросс-хэтч 500X и компактвэн 500L, продажи которых в США не очень высокие. О том, что Fiat 500e возвращается в Америку стало известно еще в 2022 году. Особенно интересно, что возвращение автомобиля будет именно в версии RED.

На самом деле надо уточнить, что “красное” название у автомобиля не спроста. Помните, много лет назад в России официально продавались специальные версии IPhone красного цвета. На самом деле, часть выручки с продаж таких айфонов перечисляется в фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом, COVID-19 и малярией. Fiat 500e RED также является партнером с одноименным фондом.

Данная спецверсия, как можно догадаться, отличается полностью красным оформлением экстерьера. В салоне на передней панели также присутствует красная вставка, а сиденья прошиты красной полосой по краям. В остальном автомобиль полностью соответствует актуальному третьему поколению, которое выпускается с 2020 года.

500e RED оснащается одним электромотором мощностью 117 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется батарей емкостью 42 кВт*ч. Запас хода составит 241 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км/ч.